Одна олександрійська прийомна родина виявилася негостинною

Прийомна родина олександрійки Тетяни Кузнєцової перестала бути такою, втративши відповідний статус, повідомляє «Голос Громади».

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Олександрійської міської ради на своєму засіданні на підставі матеріалів служби у справах дітей міськради. За словами доповідача, начальника служби Юрія Яковлєва, свого часу ця родина взяла на виховання хлопчика Єгора Ш. і його молодшу сестру Олександру А. на виховання як таких, що позбавлені батьківського піклування.

Але материнського опікування дітей у родині громадянки Кузнєцової не склалося: ще минулого року проживати у ній відмовився Єгор у зв`язку з конфліктами та відсутністю взаєморозуміння. Через моральні і фізичні утиски з боку прийомної матері він став зникати з дому та вести неправильний спосіб життя, внаслідок чого служба дітей відповідним рішенням виконкому вилучила хлопця з родини Т.Кузнєцової і дала згоду на його виховання іншим прийомним батькам. А нещодавно про таку ж проблему заявила і 14-річна Олександра. За словами Ю.Яковлєва, вона так само поскаржилася службі у справах дітей на моральне і фізичне насильство з боку названої матері по відношенню до себе.

Відтак виконком ухвалив рішення передати Олександру А. з родини Т.Кузнєцової на виховання та спільне проживання до іншої прийомної сім`ї, створеної на базі приватного будинку жителів Олександрії, подружжя К. Ця процедура супроводжується цілим комплексом визначених відповідним державним законодавством заходів: договором між службою у справах дітей і прийомною родиною, подальшим соціальним та правовим наглядом за вихованням дитини, її медичним забезпеченням тощо.

Інше рішення виконкому зняло статус прийомної сім`ї з родини Т.Кузнєцової з причини відсутності у ній прийомних дітей.

До слова, за повідомленням Юрія Яковлєва, зараз 16-річний Єгор Ш. цілком задоволений життям у новій родині, де знайшов повне порозуміння. У нього з`явилися успіхи у навчанні, хлопець займається спортом – нещодавно здобув свою першу перемогу у своїй віковій категорії на змаганнях з військово-спортивного багатоборства.