Одна з олександрійських шкіл стане «напівросійською»

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Або «напівукраїнською» – це як кому подобається. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Олександрійської міської ради 22 cерпня.

Повідомляє Голос Громади.

Так, з метою надання можливості учням навчального закладу НВК «ЗНЗ І – ІІІ ст. №9 – спеціалізована школа» вивчати предмети українською мовою, виконком своїм рішенням вніс зміни до статуту школи стосовно «мовного» питання: починаючи вже з 1 вересня,  мовами навчання у дев`ятій школі будуть як російська, так і українська.

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Нагадаємо, досі в Олександрії школа №9 була єдиною виключно російськомовною.

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