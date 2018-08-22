Одна з олександрійських шкіл стане «напівросійською»

Або «напівукраїнською» – це як кому подобається. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Олександрійської міської ради 22 cерпня.

Повідомляє Голос Громади.

Так, з метою надання можливості учням навчального закладу НВК «ЗНЗ І – ІІІ ст. №9 – спеціалізована школа» вивчати предмети українською мовою, виконком своїм рішенням вніс зміни до статуту школи стосовно «мовного» питання: починаючи вже з 1 вересня, мовами навчання у дев`ятій школі будуть як російська, так і українська.

Нагадаємо, досі в Олександрії школа №9 була єдиною виключно російськомовною.