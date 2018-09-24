Одна з сільських рад Олександрійського району купить автомобіль за пів мільйона гривень

В п’ятницю, 21 вересня, відбувся аукціон на придбання автомобіля Renault DUSTER Попельнастівської сільської радою Олександрійського району. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

В аукціоні взяли участь два товариства з обмеженою відповідальністю «Авто груп+» та «Соллі плюс.Кремечук». Останнє ТОВ було визначено переможцем тендеру запропонувавши найнижчу ціну, 532 554 гривень, за поставку автомобіля для сільської ради.

Замовником виступає Попельнастівська сільська рада.

Автомобіль має бути поставлений до Попельнастого до кінця поточного року.