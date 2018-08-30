Одне з найсучасніших підприємств Олександрійщини відчинило свої двері для безробітних району

Днями, за ініціативи Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, для шукачів роботи відбувся День відкритих дверей на виробництві ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні».

Цей захід мав на меті, насамперед, ознайомити шукачів роботи з діяльністю підприємства, що сприяє поліпшенню його іміджу, специфікою діяльності даного підприємства й перспективами його розвитку, умовами праці, потребами у фахівцях та ін.

ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» – одне з найсучасніших підприємств Олександрійщини, яке розпочало свою діяльність у 2007 році з виготовлення та реалізації ортопедичних матраців. ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» займає перше місце в Україні серед виробників матраців та випускає понад 500 видів такої продукції.

Сучасне виробництво, високотехнологічне обладнання, стабільна робота підприємства приваблюють працівників, в першу чергу молодь. Сьогодні є потреба підприємства в швачках, операторах пакувальних автоматів, складальників деталей та виробів.

Під час екскурсії, яку проводив начальник відділу технічного контролю підприємства Олег Ємельянов, шукачі роботи ознайомилися з історією створення, розвитку та освоєнням нових видів продукції цього підприємства, запровадженням нових технологій у виробництво. За період власного існування підприємство стало лідером у своїй галузі та «законодавцем матрацної моди» України.

Представник підприємства докладно ознайомив відвідувачів з технологічним ланцюжком виробництва продукції, робочими місцями, перспективою розвитку підприємства та відповів на чисельні запитання присутніх.

Наприкінці заходу інспектор з кадрів Наталія Кучнова розповіла про соціально-побутові умови на підприємстві та запропонувала тим, хто визначився із працевлаштуванням, заповнити анкети.