Одній з найрозвиненіших ОТГ Кіровоградщини потрібні близько 10 спеціалістів державної служби

Посада Завдання та обов’язки Вимоги Розмір заробітної плати

Начальник відділу загально-організаційної, інформаційної роботи, документообігу та з соціальних питань Організовує впровадження та ведення системи документації на електронних носіях. Стаж роботи за фахом до 2 р. Вільне володіння державною мовою. Знання ПК, діловодства 9 860,00 Доплати згідно з чинним законодавством

Начальник відділу освіти, культури, спорту, туризму, охорони культурної спадщини та праці Розподіляє обов’язки, здійснює контроль, організовує роботу відділу Стаж роботи за фахом до 2 років. Вільне володіння державною мовою. Знання ПК, діловодства 9 860,00 Доплати згідно з чинним законодавством.

Начальник відділу (головний бухгалтер) економічного розвитку, фінансів, бухгалтерського обліку Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, контролює та організує роботу бухгалтерськоїслужби, відрядження, всі господарські операції, розподіляє між працівниками посадові завдання та обов’язки. Знайомить працівників із нормативно-методичними документами, змінами в чинному законодавстві. Стаж роботи за фахом до 2 років. Вільне володіння державною мовою. Знання ПК, діловодства 4 350,00 Доплати згідно з чиним законодавством.

Спеціаліст-землевпорядник Забезпечує проведення на території с/р земельної реформи, готує на розгляд ради пропозиції та проекти рішень, що стосуються земельних питань. Здійснює контроль за використанням та охороною земель. Здійснює контроль за сплатою власниками земельних ділянок плати за землю. Стаж роботи за фахом до 2 років. Вільне володіння державною мовою. Знання ПК, діловодства 4 350,00 Доплати згідно з чиним законодавством.

Провідний спеціаліст відділу освіти, культури, спорту, туризму, охорони культурної спадщини та праці За відсутності начальника відділу виконує його обов’язки. Здійснює контроль за організацією навчання дітей, роботи з фізичного виховання, культурно-оздоровчої та спортивної роботи. Доплати згідно з чиним законодавством. Стаж роботи за фахом до 2 років. Вільне володіння державною мовою. Знання ПК, діловодства 6 150,00 Доплати згідно з чиним законодавством.

Спеціаліст з кадрової роботи та державної служби Веде облік особового складу установи. Оформлює прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства. Формує і веде особові справи працівників, вносить зміни, пов’язані з трудовою діяльністю. Стаж роботи за фахом до 2 років. Вільне володіння державною мовою. Знання ПК, діловодства 4 350,00 Доплати згідно з чиним законодавством.