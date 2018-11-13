Один з медичних закладів Олександрійщини закупить три легкових автомобіля спеціального санітарного типу

Аукціон на поставку трьох легкових автомобілів спеціального санітарного типу, для надання первинної медичної допомоги в сільській місцевості відбувся вчора, 12 листопада.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Замовником виступає КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрійської районної ради Кіровоградської області”.

Учасниками торгів стали два товариства з обмеженою відповідальністю – «СОЛЛІ ПЛЮС ПОЛТАВА» та «АВТО ГРУП +» .

Останнє ТОВ було визначено переможцем тендеру запропонувавши найнижчу ціну 1 499 832,00 гривень.

Автомобілі мають бути поставлені замовнику до кінця поточного року.