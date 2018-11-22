Одиноких мам з Кропивниччини запрошують безкоштовно освоїти професію майстра пернаментного макіяжу

В рамках соціальної ініціативи Академія Ladyspace влаштовує конкурс на отримання гранту на навчання перманентному макіяжу (мікроблейдинг) для жінок зі статусом одинокої матері та віком від 18 до 35 років.

Повідомляє Голос Громади на сторінку компанії Академії Ladyspace.

Соціальну програму створила власниця мережі салонів «Ladyspace» Наталія Узарська з метою швидкого освоєння жінкам-одиночкам високооплачуванної професії, що надалі дасть змогу заробляти одиноким матерям від 35 000 грн до 50 000 грн.

Подання заявок на конкурс приймаються до 14 лютого 2019 року включно. Участь у конкурсі безкоштовна.

Переможець гранту буде обраний шляхом проведення лотереї з номерами телефонів участників в прямому ефірі на сторінках компанії в соціальних мережах.

Трансляція проведення конкурсу запланована на 15 лютого 2019 о 12:00 за київським часом. Результати будуть оприлюднені на сторінці сайту.

Переможцю необхідно буде підтвердити статус одинокої матері за допомогою наступних документів:

Паспорт громадянина України; Копію свідоцтва про народження дитини; Рішення суду про розірвання шлюбу з батьком дитини / інші офіційні докази відсутності батька.

За результатами конкурсу, переможець отримує грант на проходження групового Курсу перманентного макіяжу в Академії Ladyspace в м. Києві.