«Офіційна» заява і застереження олександрійських хокеїстів

У неділю, 24 лютого, олександрійські любителі хокею заявили про завершення сезону, повідомляє «Голос Громади».

Як вже неодноразово розповідалося раніше, група ентузіастів хокею на льоду вже не перший рік намагається активно розвивати цей вид, котрий протягом попередніх десятиліть став майже екзотичним (а точніше – забутим) у нашому місті. Не стала винятком і нинішня зимова пора: хокейні аматори боролися зі сніговими заметами, яких не бракувало цього року, наполегливо розчищали собі майданчик на відкритому льоду ставка у мікрорайоні Перемога і регулярно виходили на ігри.

Але все минає і зима також: синоптики попереджають про зміну погоди найближчим часом на весняну, тому наш респондент і учасник хокейної команди Олександр Скриннік і звернувся до «Голосу Громади» з ось таким «офіційним» повідомленням про завершення сезону хокею в Олександрії. Він, а також його однодумці, просять уболівальників хокею та інших бажаючих поковзатись на льоду перемозького ставка (або інших відкритих водойм) більше не робити цього з міркувань безпеки: на вигляд міцна крига у цю пору насправді стає занадто підступною і крихкою.

А в наступному сезоні хокеїсти обіцяють деякі новації у своєму виді і сподіваються на поповнення команди.

