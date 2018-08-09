Офіційно: на Кіровоградщині 4 безробітних претендують на одне робоче місце

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Ситуація на ринку праці Кіровоградської області характеризується постійним попитом на фахівців (7,7%), на працівників сфери торгівлі і послуг (12,7%), на робітників з обслуговування, експлуатації і контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування і машин (19,4%) та на кваліфікованих робітників з інструментом (26,4%).

Станом на 01 серпня 2018 року в  центрах  зайнятості області було зареєстровано майже 12,2 тис. безробітних громадян, з яких 60,8% складали жінки, 33,7% – молодь віком до 35 років, 42,3% – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен другий безробітний належав до сільських мешканців.

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У січні-липні 2018 року статус безробітного мали майже 31,0 тис. осіб, з них отримали статус безробітного безпосередньо в липні 1,6 тис. осіб.

За сприяння служби зайнятості у поточному році міськрайонними, центрами зайнятості, міськрайонними та районними філіями обласного центру зайнятості працевлаштовано майже 10,4 тис. безробітних громадян. Рівень працевлаштування безробітних громадян становив 33,5%. Також було працевлаштовано майже 4,0 тис. громадян, які перебували на обліку в центрах зайнятості.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 6,5 тис. осіб. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 21,0%.

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Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості 4,2 тис. осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 13,5%.

Станом на 01 серпня 2018 року кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становила майже 3,3 тис. од.

У середньому на одну вакансію претендувало 4 особи: серед кваліфікованих робітників з інструментом на одну вакансію претендувала 1 особа, серед робітників з обслуговування технологічного устаткування – 3 особи, серед фахівців – 4 особи, працівників торгівлі та сфери послуг – 6 осіб, серед технічних службовців – 8 осіб, серед кваліфікованих робітників сільського господарства – 12 осіб.

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Станом на 01 серпня поточного року 8,1 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю.

За останніми оприлюдненими даними Державної служби статистики України, рівень безробіття населення віком 15-70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці у Кіровоградській області, зменшився з 12,7% (січень-березень 2017 року) до 12,6% (січень-березень 2018 року) економічно активного населення.

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