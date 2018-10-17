Оголошені переможці конкурсу дитячих малюнків Олександрійщини

16 жовтня в олександрійській художній галереї Vashart gallery відбувся завершальний етап конкурсу дитячих малюнків “Визнана українська автентичність” – оголошення переможців. Конкурс, який організувала засновниця галереї Ірина Кваша в рамках проекту “Зірковий шлях в мистецтві починається з Vashart gallery” за підтримки Українського культурного фонду, діяв тут з початку навчального року. У ньому взяли участь діти у віці 10-16 років, котрі проживають в Олександрії та Олександрійському районі.

В урочистій обстановці Ірина Кваша та співорганізаторка конкурсу і член журі Анна Орловська привітали гостей виставки (а їх була повна зала), нагадали умови, за яким проходило оцінювання і оголосили імена 60-ти учасників та переможців.

Так, згідно з положенням, від одного учасника оцінювалася одна робота. Але картин було насправді виставлено більш ніж 60, оскільки деякі учасники про всяк випадок надали по дві роботи. Малюнки повинні бути виконані без допомоги батьків та педагогів на папері форматом 30 х 40 см. Тема малюнків не обмежувалася, виключалися лише теми насилля та війни. Обов’язковим вважалося використання в сучасному мистецтві технік малювання, які б найяскравіше розкрили поняття Україна (на думку дитини).

Основні критерії для оцінки малюнків: відповідність технічним вимогам конкурсу (вік, формат, час виконання тощо), оригінальне поєднання традиційних технік живопису (трипілля, вишивка, стиль Марії Примаченко, елементи петриківського розпису тощо), цілісність композиції (створення цілісного образу малюнку, а не зображення окремих елементів), креативне зображення сучасної України (актуальність і глибина малюнку), високий художній і естетичний рівень виконання.

Отже, на думку журі, всім цим вимогам відповідали роботи 15-річної студентки Олександрійського училища культури Анастасії Яцини (І місце), Валерії Дрозд (15 років, учениця ЗНЗ №15, ІІ місце) і Джульєтти Оганесянц (15 років, ЗНЗ №2, ІІІ місце). Вони отримали призи, а всім учасникам були вручені почесні дипломи.

Але на цьому конкурсний захід не завершується. На переможців, разом з «лаврами», покладаються ще й певні обов`язки: упродовж 30-ти днів вони зобов`язуються працювати над створенням серії з 9-ти картин за графіком, розробленим спільно з художником-наставником. Ці роботи будуть виставлені в галереї а також матимуть можливість брати участь у конкурсах всеукраїнського рівня.