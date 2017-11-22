Оголошено переможців конкурсу “Моя родина без насильства”

Вчора, 21 листопада, під час засідання організаційного комітету конкурсу “Моя родина без насильства” були оголошені переможці районного етапу конкурсу.

Три фото роботи: “Уроки доброти” сім’ї Назарюк з села Червона Кам’янка, “Без родини нема щастя для дитини” сім’ї Лукашових з села Шарівка, “Мама, тато, брати і я – дружна сім’я” родини Решетняк з селища Нова Прага були визнані переможцями районного етапу конкурсу.

Зазначені роботи будуть відправлені для участі в обласноку конкурсу, а поки їх можна переглянути в Олександрійській районній бібліотеці на виставці, що пройде в рамках акції “16 днів проти насильства”.