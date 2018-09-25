Оголосили повторний тендер на ремонт приміщення суду в Олександрії

Як вже повідомляв Голос Громади, аукціон на право проведення ремонту в будівлі Олександрійського міськрайонного суду за адресою: вул. Першотравнева, 30, призначений на 21 вересня не відбувся через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

Проте, вже 24 вересня, був оголошений повторний тендер з умовами аналогічними попередньому.

Пропозиції приймаються до 11 жовтня, а аукціон відбудеться 12 жовтня.

Очікувана вартість ремонтних робіт становить 5 380 666 грн та може бути знижена в результаті торгів.

Замовником робіт виступає Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Кіровоградській області