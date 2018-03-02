Охороняти Олександрійську районну лікарню та раду буде «Явір-2000»

Вчора, 1 березня, відбулися тендери по наданню послуг охорони будівлі Олександрійської районної ради та Олександрійської центральної районної лікарні. Єдиним учасником, котрий виявив бажання прийняти участь в тендері стало ТОВ «Явір-2000 Олександрія», яке в підсумку і виявилося переможцем в обох тендерних пропозиціях. Відповідні договори розміщені на сайті публічних закупівель Prozorro.

Відповідно до умов договору з Олександрійською районною радою «Явір -2000 Олександрія» протягом 10 місяців, з 1 березня по 21 грудня 2018 року, буде охороняти приміщення установи за адресою: місто Олександрія, вул. Шевченка, 132, за що отримає 157 620,00 гривень.

Що ж до договору з Олександрійською центрально районною лікарнею, то ціна за охорону приміщень медичного закладу буде дещо нижче, ніж районної ради – 150 796,80 гривень. Відповідна інформація опублікована на сайті публічних закупівель Prozorro.