Сьогодні, 23 травня 2017 року о 9:00 в приміщенні Олександрійської міської ради депутати зібралися на 32 позачергову сесію.

Оскільки на сьогодні їх заплановано відразу дві, на першій за чергою депутатам запропонували розглянути питання “Про нагородження до Дня міста Олександрії” Поляцького Анатолія Васильовича, засновника ТОВ “Катеринославські меблеві майстерні” та про “Про міську програму забезпечення діяльності комунального підприємства «Муніципальна поліція Олександрійської міської ради» на 2017-2020 роки.»

Після нетривалих обговорень депутати проголосували “ЗА” обидва проекти рішень.