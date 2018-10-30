Олександрійка отримала звання «Пані Кіровоградщини»

27 жовтня в обласному центрі відбувся конкурс «Пані Кропивницького 2018».Учасниці конкурсу демонстрували журі та гостям заходу страви власного приготування, розкривали свою особистість та хизувалися своїми талантами під час дефіле у вечірніх сукнях і ділових костюмах.

Суді конкурсу підбили підсумки та визначились з переможцями. Титул «Пані Кіровоградщини» отримала жителька Олександрії Наталя Труш, яка працює керівником хореографічного колективу сучасного танцю «Каприз», а титул «Пані Кропивницького» – Світлана Шадурі. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Наталі Труш у Facebook.

Зазначимо, що проект є благодійним і кошти з продажу страв конкурсанток будуть направлені на розвиток центру для дітей та молоді з інвалідністю. Наталя Труш не просто учасниця конкурсу.

«Пані Кіровоградщини» вже понад 16 років проводить благодійну акцію «Добро починається з мене!» та допомагає збирати та передавати необхідні речі до дитячих будинків та бійцям АТО.