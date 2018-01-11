Олександрійка поскаржилася Сергію Кузьменку на відсутність в дитячій лікарні травматолога

Сьогодні, 11 січня, на гарячу лінію поспілкуватися з Сергієм Кузьменком звернулися десять жителів Кіровоградщини, більшість з яких мешканці Олександрії.

Олександрійці звернулися до голови Кіровоградської ОДА з проханням допомогти у вирішенні питань, котрі стосувалися проведення ремонту доріг, надання матеріальної допомоги, стосовно дитячої лікарні.

Про це повідомляє прес-служба Кіровоградської облдержадміністрації.

“Зокрема жителька Олександрії поскаржилася, що в міській дитячій поліклініці немає травматолога, тому пацієнти мусять їхати в інші населені пункти, щоб проконсультуватися чи отримати необхідну довідку. Голова облдержадміністрації поспілкувався з директором профільного департаменту ОДА і доручив вирішити проблему. Як варіант – тимчасово консультувати дітей зможе “дорослий” травматолог. Ще одна заявниця поросила матеріальної допомоги на лікування. Переговоривши із жінкою, Сергій Кузьменко зазначив, що невдовзі їй зателефонують для вирішення проблеми. “У межах можливостей, які в нас є, ми допомагаємо таким людям”, – зауважив голова облдержадміністрації”, – йдеться у повідомленні прес-служби.