Чергову перемогу до рідного міста привезли спортсмени СК “Спарта-17” з Польщі. Олександрійці Світлана Лагно та Максим Томаровщенко повернулися на Батьківщину, привізши з собою золото та срібло.

Чемпіонат Євпропи з кіокушинкай карате серед кадетів та молоді в розділі «куміте» і «ката» (European Kyokushin/Shinkyokushin EKO Championships for Cadets U16 and U22) проходив у місті Кельце, 11 листопада.

Про це повідомляє сайт AlSport.

Вихованка спортивного клубу “Спарта-17” Світлана Лагно в категорії молодь U-22 +65 кг виборола першість та здобула золото. Максим Томаровщенко в категорії “кадети” 55 кг здобув срібло.