Уродженці Олександрії Ксенія Змієвська та Ілля Маловік приймають участь в онлайн-кастингу четвертого сезону модельного реаліті «Супермодель по-українськи», що виходить на Новому каналі. Обида учасники народилися та навчалися в нашому місті, але проживають та отримують вищу освіту в сусідніх областях, зокрема Ксенія проживає в Одесі, а Ілля – в Дніпрі.

Всього ж серед претендентів, котрі приймають участь в онлайн-кастингу, оберуть 30 учасників, які пройдуть в інший етап та в реальному житті будуть змагатися за перемогу та звання “Супермодель по-українськи».

Зазначимо, що кастинг, участь в якому могли брати учасники віком від 16 до 39 років, розпочався 1 лютого, а заявки можливо подавати до 13 лютого. Закінчення онлайн-голосування відбудеться 15 березня. Саме тоді і будуть підбиті підсумки та обрано переможців цього етапу.

Проголосувати за олександрійців можна за посиланнями: Ксенія Змієвська Ілля Маловік.