Олександрійка звернулася до Зеленського з проханням допомогти

Мешканка Олександрії розмістила на сайті електронних петицій для президента України Володимира Зеленського скаргу щодо безпідставного збільшення тарифів на воду й попросила розібратися з приводу цього питання.

Повідомляє «Голос Громади».

«Я сама мешкаю в Олександрії Кіровоградської області. Нещодавно у нас в місті стався безпрецедентний випадок: провели «громадські слухання» і таємно вирішили збільшити існуючий тариф на воду з 25,90 до 37,47 гривні за куб. Спочатку я хотіла написати до вас звернення лише від імені мешканців нашого міста, але попередньо провела опитування у соцмережі щодо тарифу в інших містах. Отримав статистичні дані, я зрозуміла, що треба писати від усіх українців. Не треба пояснювати, що вода – життєво необхідний продукт. А монополісти користуються цим, а нам нікуди діватися. Але населення України вже не в змозі сплачувати тарифи, що постійно зростають. Допоможіть розібратися із цим «беспределом». На вас остання надія», – йдеться у зверненні олександрійки до президента.

За інформацією з сайту З перших вуст.