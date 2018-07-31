Олександрійщина готується до «AgroExpo-2018»

В Олександрійській райдержадміністрації відбулась робоча нарада присвячена підготовці до міжнародної агропромислової виставки «AgroExpo-2018», яка відбудеться наприкінці вересня в Кіропивницькому. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Крім представників відділів та управлінь райдержадміністрації на нараді були присутні також голови Приютівської та Новопразької об’єднаних територіальних громад Андрій Коломійцев і Богдан Куруп. Адже до виставки Олександрійський район готуватиметься спільно з новоствореними ОТГ.

Під час наради були обговорені питання щодо створення локацій, що якнайкраще представлятимуть Олександрійщину з урахуванням агропромислового та інвестиційного потенціалу, а також виготовлення презентаційних матеріалів, кошторису та логістики.

Представляти Олександрійський район на ярмарку будуть запрошені підприємства та сільгоспвиробники Олександрійщини, які презентуватимуть відвідувачам Покровського ярмарку продукцію власного виробництва.

Зазначимо, що Міжнародна агропромислова виставка «AgroExpo-2018» проводиться вже вшосте в області. Цього року вона розпочне свою роботу 26 вересня і триватиме до 29 вересня включно, а площа на якій розміститься найбільша агровиставка Кіровоградщини збільшилася до 125 тис. кв. м.

Додамо, що минулого року на виставці Олександрійщину представляли ТОВ «Олександрійська машинобудівна група, ТОВ «Лізава», Олександрійський кінний завод.

Нагадаємо, минулого року експозиція Олександрійського району на Покровському ярмарку зайняла перше місце серед усіх районів області.