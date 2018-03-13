Олександрійщина потрапила до списку “лідерів” за показниками забруднення колодязної води

За інформацією Кіровоградського лабораторного центру найбільш високий показник невідповідних проб води за вмістом нітратів за підсумками 2017 року спостерігається в Онуфріївському – 100%, Петрівському – 83% та Новоархангельському – 80% районах. Показник невідповідних проб вище середньообласного спостеріається в Устинівському – 77%, Гайворонському – 71%, Вільшанському – 69%, Олександрівському та Світловодському – 67% та в Олександрійському – 66% районах.

Найменша питома вага невідповідних проб за вмістом нітратів спостерігається у воді з громадських колодязів м.Олександрія – 33%, тобто практично кожна третя проба питної води не відповідає вимогам нормативів та Новомиргородському районі – 10%, де кожна десята проба не відповідає вимогам нормативів.

Загалом за результатами лабораторних досліджень води з громадських та індивідуальних колодязів (домогосподарства де проживають діти до 3-х років) області, встановлено, що у 2017 році дві третини досліджених проб не відповідали вимогам за санітарно-хімічними показниками, а саме 1399 із 2132 досліджених проб (66%, при 63% в 2016р.), в т.ч. 61% за вмістом нітратів.