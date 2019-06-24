Олександрійщина прийняла участь у силовому фестивалі “Козацькi розваги”

У суботу, 22 червня, двоє спортсменів Кирпіта Роман та Перевертайло Едуард з ГО «Сильна Олександрійщина» взяли участь в обласному силовому фестивалі “Козацькi розваги”, що проходив у м.Помiчна Кiровоградської області.

Повідомляє Голос Громади.

Захід було проведено центром фiзичного здоров’я населення “Спорт для всiх” спiльно з вiддiлом культури, туризму, молодi та спорту Помiчнянської мiської ради.

У фестивалі брали участь 6 команд Кіровоградщини, а саме з Олександрiйщини, Оникiєво та Помiчної.

Кожен регіон представляли по 2 учасника силового фестивалю.

Спортсмени змагалися у таких силових вправах як: прогулянка фермера з гантелями по 60 кг.; переправа колоди вагою 200 кг.; жим гантелi вагою 40 кг.; крусiфiкс (10 кг.); кантування покришки вагою 160 кг.

В запеклій боротьбі переможцем в загальнокомандному залiку стала команда iз с.Оникiєво у складi Шаповалова Олександра та Комiсарова Анатолiя.

Друге мiсце зайняла команда Олександрiйського району у складi Кирпiти Романа та Перевертайла Едуарда, третiми стали господарi фестивалю, команда з м.Помiчої, у складi Володимира Короля та Олександра Коваленка.

Зокрема, один спортсмен нашої команди візьме участь у Всеукраїнському турнірі “Козацькі забави”, який організовує федерація стронгменів України, президентом якої є Сергій Конюшок.

Переможцiв та призерів фестивалю “Козацькі розваги” нагородили кубками, медалями та дипломами КОЦФЗН “Спорт для всiх” та грошовими винагородами вiд Помiчнянської мiської ради, а всi учасники отримали заохочувальнi подарунки.