Олександрійщина серед лідерів за кількістю виданої землі для учасників АТО

На Кіровоградщині атовці завершили процес оформлення у власність 9,8 га землі, повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Держгеокадастру в Кіровоградській області.

Затверджені земельні ділянки загальною площею 19,6 тисячі гектара. Найбільшу кількість землі військовим надали в Олександрійському (752 – 1,49 тис.га), Новомиргородському (1559 – площею майже 3,07 тис. га) та Кропивницькому (987 – площею 1,80 тис. га).

Після завершення процедури оформлення земельних ділянок, які ще розглядаються, військові отримають у власність землі загальною площею 25,7 тис. гектарів.

В цілому в області учасники АТО отримали 13,5 тис. дозволів на розроблення проектів землеустрою для відведення землі.