Олександрійщина: в Перспективний план формування громад внесли зміни

Про зміни в Перспективному плані формування громади, які стосуються Олександрійського та Знам’янського районів повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко, під час апаратної наради.

Посадовець, зазначив, що було прийнято також пропозицію щодо внесення змін до Перспективного плану, за якими до Новопразкої ОТГ приєднається громада села Пантазіївка Знам’янського району.

Зазначимо, що громада Пантазіївської сільської ради підтримала входження Новопразької ОТГ та, навесні, після перших місцевих вборів увійшла до Новопразької громади.