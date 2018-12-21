Олександрійщиною розповсюджується короста

З початку року в Кіровоградській області зареєстровано 146 випадків корости. Серед хворих 67 випадків (45,8%) серед дітей.

Короста (scabies) – це заразне захворювання шкіри, яке викликається коростяними кліщами.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського лабораторного центру.

В порівняні з минулим роком спостерігається ріст захворюваності на 10,1%.

Найбільша частка уражених хворобою припадає на міста Кропивницький (11.6%), Олександрію (9.5%), Гайворонський (8.9%) і Бобринецький райони (7%5).

«Здебільшого підйом захворюваності коростою реєструються в осінньо-зимовий період. Зараження коростою відбувається при прямому контакті із хворою людиною. Основними обставинами, при яких відбувається зараження коростою, являються: статеві стосунки, ущільнені житлові умови, коли діти та дорослі ділять одне ліжко, незадовільні санітарно-гігієнічні умови та недотримання особистої гігієни. Непряма передача інфікування може відбуватися також через одяг та постільні приналежності, які належать хворому. Основними клінічними симптомами корости являються: сильне свербіння, яке посилюється у вечірній та нічний час, виявлення характерних коростяних ходів, поява вузлових та пухирчатих висипань, ерозій, розчухування. Характерна локалізація елементів висипки на бокових поверхонь пальців рук, між пальцями, в ліктьових згинах, пахвинних складках, животі, внутрішній поверхні стегон, попереку, молочній залозі у жінок та статевих органах у чоловіків, потім розповсюджується кліщ на всі ділянки шкіри» – говориться на сайті.

Щоб запобігти передачі коростяного кліща слід здійснювати дезінфекцію, а саме прати з наступним кип’ятінням і прасуванням, проведення камерного знезараження подушок, матрацу, ковдри, покривала, головних уборів, взуття та інших речей, які підлягають кип´ятінню та обробка поверхонь приміщень та меблів тощо.