Олександрійська дитяча музична школа отримала головну нагороду на Міжнародному фестивалі

Днями, на V Міжнародному фестивалі-конкурсі «Сходинки до майстерності», що відбувся у Кропивницькому, взяли участь педагоги та учні мистецьких шкіл Кіровоградщини. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Упродовж п’яти років вчителі та учні Олександрійської дитячої музичної школи представляють всій заклад на Міжнародному фестивалі-конкурсі.

Цього року в номінації «Професіонали» під час виконання виступів викладачів народних інструментів: Мазур Олександра, Мазур Марини, Загоренко Віталія, Галкіна Олексія, Воронкова Володимира та концертмейстера Лисогорської – зал зірвався аплодисментами та захопленнями від виступів, а журі стоячи аплодували команді з Олександрії.

Олександрійські виконавці отримали найвищу нагороду Міжнародного фестивалю та поїхали додому з перемогою та головним призом конкурсу – «ГРАН-ПРІ».