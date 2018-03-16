Олександрійська красуня бере участь в Національному конкурсі “Міс Україна”

Дівчина з Олександрії приймає участь в Національному конкурсі «Міс Україна», котрий проводиться в Україні щорічно з 1991 року.

Катерині Дейнезі 24 роки. Народилася дівчина в Олександрії, закінчила Олександрійський колегіум, після чого вступила до Харківського Національного університету міського господарства ім. О.Бекетова.

Як розповідає Катерина у своїй анкеті, вона захоплюється вивченням іноземних мов, зокрема, англійської, німецької та польської, бере уроки дефіле та фотопозування. Мріє стати моделлю “Victoria’s Secret Fashion Show”.

Підтримати землячку та проголосувати за неї можна, перейшовши за посиланням: Екатерина Дейнега.

Довідково: Однією з основних місій Національного комітету конкурсу «Міс Україна» є гідне подання нашої країни на світовій арені і популяризація України в усьому світі. Наша команда щодня працює над іміджем конкурсу, віддаючи більшу частину часу благодійним та соціальним ініціативам і культурним проектам. Учасниці конкурсу краси «Міс Україна» є втіленням краси і благородства. Протягом відбору конкурсанток почесне журі звертає увагу на соціальну діяльність дівчат, їх хобі та освіченість. Переможниці відправляються представляти Україну на конкурсах Miss World, Miss Earth, Miss International.