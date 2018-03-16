Олександрійська красуня бере участь в Національному конкурсі “Міс Україна”

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Фото Міс Україна

Дівчина з Олександрії приймає участь в Національному конкурсі «Міс Україна», котрий проводиться в Україні щорічно з 1991 року.

Катерині Дейнезі 24 роки. Народилася дівчина в Олександрії, закінчила Олександрійський колегіум, після чого вступила до Харківського Національного університету міського господарства ім. О.Бекетова.

Як розповідає Катерина у своїй анкеті, вона захоплюється вивченням іноземних мов, зокрема, англійської, німецької та польської, бере уроки дефіле та фотопозування. Мріє стати моделлю “Victoria’s Secret Fashion Show”.

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Підтримати землячку та проголосувати за неї можна, перейшовши за посиланням: Екатерина Дейнега.

Довідково: Однією з основних місій Національного комітету конкурсу «Міс Україна» є гідне подання нашої країни на світовій арені і популяризація України в усьому світі. Наша команда щодня працює над іміджем конкурсу, віддаючи більшу частину часу благодійним та соціальним ініціативам і культурним проектам. Учасниці конкурсу краси «Міс Україна» є втіленням краси і благородства. Протягом відбору конкурсанток почесне журі звертає увагу на соціальну діяльність дівчат, їх хобі та освіченість. Переможниці відправляються представляти Україну на конкурсах Miss WorldMiss EarthMiss International.

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