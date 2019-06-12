Олександрійська лавка закоханих поповнюється новими «клятвами кохання»

Як раніше повідомлялось Голосом Громади «лавка закоханих» змінила своє місце й тепер знаходиться в парку поряд з Палацом урочистих подій.

Романтичною традицією закоханих пар є закріплення на цій лавці навісних замків, як символу вічного кохання, відданості й щасливого майбутнього.

Поступово кількість таких «клятв кохання» дедалі збільшується, з’являються нові…. Всі вони різноманітні: великі й маленькі, різної форми зокрема й у вигляді символу кохання – серця, з написами імен закоханих, гравіюванням дати одруження тощо….

Бажаємо всім молодятам та закоханим довгого щасливого подружнього життя і чистого кохання!