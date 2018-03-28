Олександрійська лижна зима за тривалістю побила всі рекорди

Олександрійські прихильники лиж вважають, що цьогорічний лижний сезон виявився найдовшим за всю місцеву історію. Принаймні – у пам`яті любителів, котрі мають лижний «стаж» понад 50 – 60 років.

26 березня, користуючись надзвичайно сприятливою, теплою і дуже сонячною погодою з чудовим, твердим від ранкового морозу сніговим покриттям, вони «закрили сезон». І це найпізніша дата його завершення, своєрідний рекорд, переконані досвідчені любителі поважного віку цього виду активного відпочинку (а серед них є й такі, котрим вже перевалило за 70 років).

Отож у понеділок прихильники бігових лиж зранку прокладали лижню на полях у районі Південного мікрорайону, а тим часом місцеві гірськолижники та сноубордисти востаннє у сезоні «відривались» на крутих і довгих схилах балки, що за 8-ю школою.

А вже сьогодні погода кардинально змінилась: нічний та ранковий дощ, плюсова температура, хмарність. За прогнозами синоптиків, приблизно такою ж вона залишатиметься в Олександрії і найближчі три доби. Отож зимове спортивне спорядження час пакувати в чохли і ховати до наступного сезону.