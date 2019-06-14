Олександрійська міська влада нагородить кращих медичних працівників

Виконавчий комітет Олександрійської міської ради вирішив відзначити почесними грамотами і грошовими винагородами десятьох працівників сфери охорони здоров`я за багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, особисті заслуги у забезпеченні належного медичного обслуговування та з нагоди Дня медичного працівника, повідомляє «Голос Громади».

Отже, до цієї топ-десятки кращих увійшли завідувач неврологічного відділення ЦМЛ Наталія Карташевська, лікар-хірург Петро Скоропад, завідувач педіатричного відділення ДМЛ Валентина Коваленко, завідувач амбулаторії №7, міський педіатр Лілія Бачинська, завідувач амбулаторії №4, лікар-терапевт Галина Глущенко, лікарі-терапевти Тетяна Надимкович, Таїса Садова, Ірина Сокіріна, сестра медична Валентина Яцюк, завідувач лікувально-профілактичного відділення №7 Наталія Ярошенко.

Нагадаємо, День медичного працівника в Україні відзначається цього року 16 червня.