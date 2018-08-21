Олександрійська ОДПІ Головного управління ДФС у Кіровоградській області інформує

Олександрійська ОДПІ нагадує, що з 2 липня функціонують нові рахунки для сплати податків та зборів. З метою уникнення втрат бюджетів встановлено перехідний період щодо застосування нових рахунків –до 11 вересня. На цей час старі рахунки для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів залишаються діючими. В термін до 11 вересня усі податки та збори, перераховані на старі рахунки, не втрачаються, не повертаються, не потребують додаткових зусиль на переадресацію, а зараховуються відповідно до визначених призначень та відповідно до бюджетного законодавства.

Починаючи з 11 вересня кошти, які сплачуватимуться платниками на старі рахунки, не будуть зараховуватись до бюджетів, а повертатимуться платникам як нез’ясовані надходження. Тому, аби уникнути виникнення недоїмки та податкового боргу, слід сплачувати податки, збори, платежі до державного та місцевих бюджетів на нові реквізити рахунків, які відкриті на балансі центрального апарату Казначейства (МФО – 899998), в повному обсязі.

Крім того, Олександрійська ОДПІ повідомляє, що станом на 20.08.2018 року рахунки для сплати ЄСВ не змінилися. За подальшою зміною рахунків для сплати ЄСВ слідкуйте у ЗМІ або за телефоном в м.Олександрія 7-34-28.

Із внесенням змін до законодавства про пенсійне забезпечення вагомого значення набув страховий стаж. Саме наявність необхідних років страхового стажу визначає право особи на пенсійне забезпечення. Адже з 1 січня 2018 року для виходу на пенсію у віці 60 років необхідно мати 25 років страхового стажу.

Кожного року кількість років страхового стажу, необхідних для призначення пенсії за віком у 60 років, буде збільшуватися на один рік та з 1 січня 2028 року становитиме не менше 35 років.

Для зарахування фізичним особам-підприємцям повного місяця до страхового стажу необхідно сплачувати єдиний соціальний внесок в сумі, не меншій мінімального страхового внеску (на сьогодні це 819,06 грн.), а також не забути подати річну звітність про нарахування єдиного внеску до територіальних органів ДФС. При цьому обов’язок сплати єдиного соціального внеску не залежить від факту отримання чи неотримання доходу від підприємницької діяльності. Фізичні особи-підприємці часто намагаються уникнути сплати єдиного соціального внеску, але таким чином позбавляють себе майбутньої пенсії та інших соціальних гарантій.

Наголошуємо, що період, за який наявна заборгованість з єдиного соціального внеску, не буде зарахованим до страхового стажу до повного погашення боргу.

Олександрійська ОДПІ звертається до платників ЄСВ з проханням погасити наявну заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску та вчасно і в повному обсязі сплачувати поточні зобов’язання. Станом на 01.08.2018 заборгованість з єдиного соцвнеску по Олександрійському району склала 775,4 тис.грн. (з них 119,4 тис.грн. – заборгованість юридичних осіб; 656,0 тис.грн. – фізичних осіб-підприємців), по м.Олександрія – 12014,3 (з них 9136,1 тис.грн. – заборгованість юридичних осіб, 2878,2 тис.грн. – фізичних осіб-підприємців).

Нагадуємо, що з 01.08.2018 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України 15.05.2018 №511, яким змінено форму Звіту з ЄСВ. Звітність за новими формами, затвердженими наказом №511, подаватиметься платниками єдиного внеску з 01.09.2018 за звітні періоди починаючи з серпня 2018 року.

Олександрійська ОДПІ нагадує, що фізичні особи мають право на добровільну сплату єдиного внеску у розмірі 22 відсотки до визначеної бази нарахування єдиного внеску.

Так, відповідно до абзацу п’ятого частини першої ст. 10 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464-VI) платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ), є особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, визначеними п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464-VI, та не належать до платників ЄВ, визначених пп. 4, 5 та 5 прим. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464-VI, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, – виключно на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Згідно з частиною другою ст. 10 Закону № 2464-VI особи, зазначені в частині першій ст. 10 Закону № 2464-VI, беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, але не менше одного року (крім договорів про одноразову сплату).

З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, в строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про добровільну участь відповідно до типового договору (абзац третій частини третьої ст. 10 Закону № 2464-VI).

Базою нарахування ЄВ для осіб, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, є суми, що визначаються такими платниками самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464-VI. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу (п. 3 частини першої ст. 7 Закону № 2464-VI).

Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2 (частина п’ята ст. 10 Закону № 2464-VI).

Частиною шостою ст. 10 Закону № 2464-VI визначено, що ЄВ для осіб, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску встановлюється у розмірі, визначеному ст. 8 Закону № 2464-VI (крім випадків одноразової сплати, передбачених частиною п’ятою ст. 10 Закону № 2464-VI).

Згідно з частиною п’ятою ст. 8 Закону № 2464-VI ЄВ для платників, зазначених у ст. 4 Закону № 2464-VI, встановлюється у розмірі 22 відс. до визначеної бази нарахування ЄВ.

Для укладання договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, передбачено п.п.1 п. 2 розд. V Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 із змінами і доповненнями (далі – Інструкція № 449) слід подати ряд документів, до фіскальних органів за місцем проживання:

– заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування або про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску) за формою згідно з додатком 3 до Інструкції № 449;

– копію трудової книжки (за наявності);

– виписку з системи персоніфікованого обліку (ОК-5);

– копію документа, що посвідчує особу.

Особи, зазначені у абзаці другому п. 1 розд. V Інструкції № 449, а саме члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (одночасно на пенсійне, на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності), надають також документ, що підтверджує їх членство у такому господарстві.

Довідково: враховуючи положення п.5 ст. 1 Закону № 2464-VI та розмір мінімальної заробітної плати, встановлений Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», у 2018 році мінімальний страховий внесок за кожен місяць становить 819,06 грн. Для одноразової сплати за попередні періоди згідно з договором про добровільну участь необхідно буде сплатити за кожен місць 1638,12 гривень.

Режим роботи ЦОП у святкові та вихідні дні серпня

З метою організації якісного виконання органами ДФС покладених завдань з обслуговування платників податків, запобігання виникненню можливих ризиків несвоєчасного та неякісного прийняття звітності та надання адміністративних послуг, Центри обслуговування платників у святкові та вихідні дні серпня працюватимуть за наступним режимом:

23 серпня 2018 року –– відповідно до законодавства про працю робочий день скорочено на одну годину;

24, 26 серпня 2018 року – вихідні дні;

25 серпня 2018 року – робочий день відповідно до затверджених графіків роботи ЦОП до 13 год. 00 хв.

Податок на доходи за оренду паїв сплачується за місцезнаходженням земельних ділянок 15 серпня набрав чинності Закон від 10.07.2018 р. № 2497-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств» .

Однією з новацій ЗУ №2497 стала зміна порядку перерахування та сплати податку на доходи фізичних осіб з сум орендної плати, що виплачується громадянам за надані ними в оренду земельні ділянки (паї).

Зокрема, пункт 168.4 статті 168 Податкового кодексу України доповнено пунктом 168.4.9 такого змісту:

“168.4.9. Суми податку, нараховані податковим агентом з доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості), сплачуються таким податковим агентом до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди (суборенди, емфітевзису)”.

Зазначена норма стосується орендарів, які є як юридичними особами, так і фізичними особами-підприємцями.