Олександрійська ОДПІ повідомляє: до уваги ФОП на загальній системі оподаткування!

Відповідно до пункту 5 розділу ІV Інструкції №449 «Про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» фізичним особам-підприємцям на загальній системі оподаткування НАВІТЬ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ДОХОДУ нараховується мінімальний страховий внесок з ЄСВ за 2017 рік в сумі 704 грн. на місяць (3200 грн. х 22%).

Таким чином, якщо протягом 2017 року фізичною особою – підприємцем на загальній системі не отримано дохід, така особа має сплатити до 9 лютого 2018 року 8448 грн. ЄСВ (704 грн. х 12 місяців).

У разі несплати ЄСВ, нарахованого за календарний рік, до фізичних осіб – підприємців, які застосовують загальну систему оподаткування, починаючи з 10 лютого застосовуються штрафні санкції у розмірі 20% своєчасно не сплачених сум.

На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1% суми недоплати за кожний день прострочення платежу.

Крім того, згідно зі статтею 165 прим.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення ФОП несуть адміністративну відповідальність за несплату або несвоєчасну сплату ЄСВ.

Про зміну бюджетних рахунків

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та наказу Державної казначейської служби України від 12.01.2018 року №10 «Про затвердження Змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету» змінено реквізити окремих рахунків.

Нові рахунки вводяться в дію з 22 січня 2018 року.

У зв’язку з вищезазначеним Олександрійська ОДПІ повідомляє, що з 22 січня 2018 року змінилися рахунки для сплати єдиного податку платниками четвертої групи.

Інші бюджетні рахунки залишились без змін.