Олександрійська ОДПІ розповіла про податкову соціальну пільгу в 2018 році

Податкова соціальна пільга (ПСП) застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Зазначена норма передбачена пп. 169.4.1 ст. 169 Податкового Кодексу України (ПКУ).

Законом України “Про державний бюджет на 2018 рік” від 07.12.2017 року №2246 V-ІІІ, з 1 січня 2018 року прожитковий мінімум для працездатної особи (в розрахунку на місяць) установлено в розмірі 1762 грн.

Отже розмір доходу (заробітної плати), що дає право на ПСП у 2018 році, становить 2470 грн. на місяць (1762 грн. х 1,4).

Якщо розмір доходу (заробітної плати) перевищує 2470 грн. на місяць, ПСП не застосовується.

Виключенням є випадки, передбачені абзацем 2 пп.169.4.1. ст. 169 ПКУ: граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років; одинокій матері (батьку), яка утримує дітей віком до 18 років; особі, яка утримує дітей-інвалідів віком до 18 років, визначається як добуток суми 2470 грн. на місяць та відповідної кількості дітей.

Наприклад, якщо ПСП хоче скористатися мати двох дітей віком до 18 років, то ПСП може надаватися за умови, якщо заробітна плати матері в 2018 році не перевищує 4940 грн. (2470 грн. х 2 дітей).