Олександрійська організація «Батьківщини» видала своєму однопартійцю Олені Богоявленській «вовчий квиток»

Олександрійська міська організація партії ВО «Батьківщина» виключила зі своїх рядів секретаря Олександрійської міської ради Олену Богоявленську, повідомляє «Голос Громади».

Про це повідомив голова даного партійного осередку В.Журавльов голову Кіровоградської обласної громадської організації «Спілка шахтарів-інвалідів, потерпілих на виробництві та козацтва України» Сергія Горбачова на його інформаційний запит:

«Богоявленська Олена Миколаївна виключена із членів партії Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» з 12.02.2019 р. за систематичне порушення п. 3.8 Статуту політичної партії всеукраїнське об`єднання «Батьківщина», за аморальні вчинки та дії, що наносять шкоду авторитету партії та відповідно до п. 3.10 несумісні із членством у партії.

Всі інші питання, викладені у вашому зверненні ( у тому числі про витрати на закордонні подорожі, про її фінансових донорів чи звіти у декларації) стосуються особистих вчинків та думок Богоявленської Олени Миколаївни, відповідальності за які партія «Батьківщина» не несе та інформацією про її подальшу діяльність не володіє», – йдеться зокрема у повідомленні.

Слід зазначити, що ділові шляхи «Спілки шахтарів-інвалідів» та секретаря міськради О.Богоявленської перетинались і раніше. Свого часу С.Горбачов від імені громадської організації направляв їй черговий запит стосовно діяльності одного з посадовців міської ради, на що секретар відреагувала доволі своєрідно: вона не просто відмовила у наданні інформації, а ще й звинуватила «Спілку» у приналежності… до самопроголошених республік, так званих ДНР і ЛНР. У відповідь С.Горбачов звернувся зі скаргою на такі дії секретаря міськради до уповноваженої з прав людини при Верховній Раді України Валерії Лутковської, після чого проти О.Богоявленської було відкрито судове провадження і суд визнав її дії незаконними.

