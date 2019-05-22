Олександрійська поліція отримала цілий ряд зауважень від депутатів міськради

Тимчасово виконуючий обов`язки начальника Олександрійського відділу поліції, підполковник Віктор Глущенко представив звіт про роботу підрозділу за 2018 рік на розгляд депутатів Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

Ця доповідь вийшла доволі розлогою, тому депутати ознайомлювалися з нею не з голосу доповідача у сесійній залі міськради (що зайняло б чимало часу), а в роздрукованому вигляді. Натомість підполковника поліції В.Глущенка народні обранці засипали запитаннями і зауваженнями щодо роботи міськвідділу.

Вони стосувалися стану охорони правопорядку і запобігання злочинності у місті і зокрема – у мікрорайоні Байдаківському, де за словами мешканців, немає свого, закріпленого за районом, дільничного інспектора поліції. А на звернення жителів міський відділ не завжди реагує належним чином. Однією з проблем Байдаківського мікрорайону (у тому числі) називалося самогоноваріння та поширена незаконна торгівля цим сурогатним алкоголем. Таким явищам, на думку громадян, поліція недостатньо протидіє. Проблеми охорони правопорядку стосуються й інших віддалених мікрорайонів міста, які потерпають від різних крадіжок. Так, один з депутатів розповів, що жителі одного з околичних приватних секторів міста, самотужки затримали злодія, а потім не знали, що з ним робити, оскільки не могли дочекатися викликаного ними наряду поліції.

Окремою темою розмови стало питання законності роботи закладів грального бізнесу, яких у місті дуже велика кількість та гостра проблема поширення наркотиків. Стосовно перших депутати і представники виконавчих органів влади намагалися дізнатися у керівника поліції, чи працюють гральні заклади взагалі у правовому полі, оскільки міська влада, як зазначалося, не має повноважень, аби це з`ясувати, враховуючи закритість даного виду бізнесу. «Яка допомога міської влади потрібна поліції, аби розібратися у цьому?» – запитували у доповідача присутні.

А відносно наркоторгівлі у місті також було висловлено не надто оптимістичні міркування: мовляв, неодноразово і пересічні мешканці міста, і працівники Муніципальної безпеки повідомляли поліції адреси, за якими діють таємні наркопритони, але видимих результатів це не мало: наркотиками продовжують торгувати. Такий стан речей, на переконання присутніх, підриває довіру жителів міста до влади і поліції та взагалі вбиває у них віру у зміни на краще у стані охорони правопорядку.

Підполковник В.Глущенко на це повідомив, що поліція спільно з працівниками управління економіки міської ради проводила рейди у ряді гральних закладів міста, де перевірялося дотримання трудового законодавства – офіційного працевлаштування найманих працівників тощо. Доповідач запропонував спільно з владою міста розробити детальний план заходів щодо контролю закладів грального бізнесу, що і було схвалено депутатами та закріплено протокольно.

А стосовно боротьби з поширенням наркозілля доповідач зазначив, що протягом минулого року слідчими поліції справи по 24-х наркозлочинах направлені до суду. По інших відомих поліції випадках, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, ще ведеться відповідна робота.

Також протоколом було затверджено доручення поліції організувати зустріч голів квартальних комітетів міста з дільничними інспекторами поліції у сесійній залі міської ради. Наразі інспекторів у місті – 12 (для порівняння: у не надто давні часи функціонування міліції дільничних у місті було не менше 20-ти).

Депутати прийняли до відома звіт підполковника В.Глущенка про роботу міської поліції у 2018 році, відзначивши разом з тим і її позитивні напрацювання.

Отже, далі – дещо з цього звіту. За звітний період до відділу поліції надійшло 18172 заяви та повідомлення про скоєні кримінальні правопорушення та інші події, з яких 1590 внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань.

Складено 4469 протоколів про адміністративні правопорушення. Забезпечено всі без винятку виїзди на звернення громадян. Розкрито 322 злочини, з яких 208 тяжких та особливо тяжких.

Для забезпечення безпеки громадян та реагування на кримінальні правопорушення й інші події у відділі поліції створено 2 слідчо-оперативні групи, одна з яких працює вдень, інша – в цілодобовому режимі.

Також працюють 2 групи реагування патрульної поліції – по 12 годин у цілодобовому режимі.

На 01.01.2019 року у відділі поліції працювало 90 поліцейських.

Некомплект складає 26 працівників (22,4 %).

Найбільше не вистачає слідчих (19 %), що створює додаткове навантаження на працівників.

Середнє навантаження на одного слідчого складає 450 кримінальних проваджень.

За звітний період звільнено 20 осіб, з них:

18 – за власним бажанням,

2 – за порушення дисципліни.

До дисциплінарної відповідальності було притягнено 43 працівника:

5 — за неналежний контроль за дотриманням службової дисципліни,

38 – за грубе порушення виконавської та службової дисципліни.

За звітний період було зареєстровано 167 ДТП, з яких 3 – за участю дітей. У ДТП постраждало 55 осіб, 2 особи загинуло. Постраждало 6 дітей.

Складено 108 протоколів за управління авто напідпитку (ст.130 КУпАП).

За звітний період скоєно 43 пограбування, з яких 24 особи встановлено та 7 затримано.

Скоєно 3 хуліганства, за якими порушників установлено.

Зареєстровано 31 факт дрібного хуліганства. На порушників складено протокол.

Скоєно 1166 крадіжок, з яких розкрито 156. Затримано 17 осіб, які їх скоїли. Злочинними діями було завдано шкоду на суму 504927 грн, з яких відшкодовано 272041 грн.

Скоєно 54 шахрайства, з яких розкрито 17.

За звітний період було скоєно 9 злочині проти дітей.

Зафіксовано 20 випадків зникнення дітей, з яких усіх було розшукано.

Скоєно 1 сімейне насильство за участю дітей.

Зареєстровано 5 випадків накладення стягнення за продаж алкоголю дітям, про що стосовно порушників законодавства були складені адмінпротоколи.

