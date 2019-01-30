Олександрійська поліція запрошує на службу

1 лютого 2019 року о 12.00 годині, в будинку культури «Світлопільський», що знаходиться за адресою: місто Олександрія, проспект Соборний 89, в рамках широкомасштабного профорієнтаційного заходу щодо вступу на службу до підрозділів Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, відбудеться зустріч керівництва ГУНП в Кіровоградській області та Олександрійського відділу поліції з майбутніми кандидатами на службу до Національної поліції України.

Запрошуються всі бажаючі, а також випускники 2019 року навчальних закладів, що забезпечують надання повної загальної середньої освіти, неповної вищої та вищої освіти.