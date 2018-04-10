Олександрійська прокуратура повернула земельну ділянку державі

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За втручання Олександрійської місцевої прокуратури судом визнано незаконними та скасовано ряд наказів і договорів оренди Головного управління Держземагенства в області, відповідно до яких мешканцю Кіровоградщини було протиправно передано для ведення фермерського господарства земельну ділянку площею понад 32 гектари у пільговому порядку, без проведення земельних торгів.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Кіровоградської області.

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Відповідне  рішення ухвалено Олександрійським міським районним судом. Крім того, на виконання позовних вимог місцевої прокуратури суд зобов’язав відповідача повернути земельну ділянку до державної власності.

Таким чином Олександрійська місцева прокуратура у судовому порядку повернула державі земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 32,5 га і нормативно-грошовою оцінкою 960 тис грн.

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