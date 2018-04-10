Олександрійська прокуратура повернула земельну ділянку державі

За втручання Олександрійської місцевої прокуратури судом визнано незаконними та скасовано ряд наказів і договорів оренди Головного управління Держземагенства в області, відповідно до яких мешканцю Кіровоградщини було протиправно передано для ведення фермерського господарства земельну ділянку площею понад 32 гектари у пільговому порядку, без проведення земельних торгів.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Кіровоградської області.

Відповідне рішення ухвалено Олександрійським міським районним судом. Крім того, на виконання позовних вимог місцевої прокуратури суд зобов’язав відповідача повернути земельну ділянку до державної власності.

Таким чином Олександрійська місцева прокуратура у судовому порядку повернула державі земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 32,5 га і нормативно-грошовою оцінкою 960 тис грн.