Олександрійська прокуратура розслідує факт незаконного використання сільськогосподарських ділянок

Органами прокуратури Кіровоградської області проведено перевірки додержання вимог земельного законодавства в діяльності установ виконання покарань Кіровоградщини, за результатами яких розпочато ряд кримінальних проваджень.

Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури. Зокрема, при перевірці діяльності Устинівського виправного центру № 37 встановлено факт самовільного зайняття земельних ділянок (ч.1 ст.197-1 КК України) сільськогосподарського призначення загальною площею 4773,2 га.

В рамках досудового розслідування, яким процесуально керує Олександрійська місцева прокуратура, слідчим проведено огляд місця події та зафіксовано факт обробітку земельних ділянок працівниками аграрного приватного підприємства. Крім того, зареєстровано кримінальне провадження, стосовно працівника правоохоронного органу, який сприяв приватному підприємству у самовільному зайнятті земельних ділянок установи. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.364 (зловживання службовим становищем) КК України. Досудове розслідування проводиться слідчим відділом прокуратури області. На даний час, слідство у обох провадженнях триває. Варто зазначити, що якісне виконання прокуратурою функцій на вказаному напрямі є вкрай важливим у зв’язку із наявністю у володінні та користуванні установ виконання покарань значного обсягу земельних ділянок при відсутності власної техніки для її обробітку. Як наслідок, установи залучають до сільськогосподарських робіт підприємства приватної форми власності, що створює передумови корупційних ризиків. Тому робота прокуратури на вказаному напрямі активно триває..