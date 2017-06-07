Олександрійська прокуратура відсудила півтисячі гектарів державної землі

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За втручання Олександрійської місцевої прокуратури повернуто до державної власності 535 га земель сільського господарського призначення, нормативна грошова оцінка яких складає понад 16 млн грн. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Прокуратура звернулася до суду з позовом про визнання незаконними та скасування ряду наказів та договорів оренди землі, повернення земельних ділянок у володіння держави після виявлення факту порушення інтересів держави ГУ Держземагенства у Кіровоградській області та фізичною особою, що полягають у прийнятті протиправних наказів про надання дозволів на розробку проекту землеустрою його затвердженні щодо відведення земельних ділянок в оренду для ведення фермерського господарства, укладенні договорів оренди та їх державної реєстрації.

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Рішенням Долинського районного суду Кіровоградської області позов керівника Олександрійської місцевої прокуратури задоволено у повному обсязі.

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