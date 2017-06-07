Олександрійська прокуратура відсудила півтисячі гектарів державної землі

За втручання Олександрійської місцевої прокуратури повернуто до державної власності 535 га земель сільського господарського призначення, нормативна грошова оцінка яких складає понад 16 млн грн. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Прокуратура звернулася до суду з позовом про визнання незаконними та скасування ряду наказів та договорів оренди землі, повернення земельних ділянок у володіння держави після виявлення факту порушення інтересів держави ГУ Держземагенства у Кіровоградській області та фізичною особою, що полягають у прийнятті протиправних наказів про надання дозволів на розробку проекту землеустрою його затвердженні щодо відведення земельних ділянок в оренду для ведення фермерського господарства, укладенні договорів оренди та їх державної реєстрації.

Рішенням Долинського районного суду Кіровоградської області позов керівника Олександрійської місцевої прокуратури задоволено у повному обсязі.