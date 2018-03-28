Олександрійська прокуратура вимагає від недобросовісного орендаря повернути земельну ділянку

Встановлено, що орендар вже понад три роки не сплачує орендну плату за земельну ділянку площею 41 га вартістю 6,8 млн грн із земель промисловості, транспорту, зв’язку, оборони, енергетики та іншого призначення, розташовані на території Компаніївського району. Несплата призвела до виникнення заборгованості у розмірі 333 тис грн.

За повідомленням прес-служби прокуратури Кіровоградської області, реагуючи на ці порушення, Олександрійська місцева прокуратура звернулась до суду з позовом про розірвання з недобросовісним землекористувачем договору оренди земельної ділянки та повернення її до державної власності.