Олександрійська прокуратура виявила порушення у роботі органів пробації

Працівники прокуратури області перевірили органи пробації на додержання вимог кримінально-виконавчого законодавства при виконанні покарань, не пов’язаних із позбавленням волі – про це повідомляє прес-служба Кіровоградської обласної прокуратури.

Перевірки засвідчили неналежне виконання органами пробації покладених на них функцій, зокрема у проведенні соціально-виховної та профілактичної роботи з особами засудженими до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі. Так, органами прокуратури виявлено численні порушення вимог ст. 13 («Соціально-виховна робота») Закону України «Про пробацію» в діяльності органів, уповноважених з питань пробації. Такі порушення встановлено прокурорами Олександрійської та Новоукраїнської місцевих прокуратур.

Також має місце недотримання вимог законодавства в частині здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

Найпоширенішими недоліками, які виявили прокурори у ході обласної перевірки, є порушення строків видачі направлень для відбування покарання у вигляді громадських робіт та неналежний контроль за виконанням засудженими даного виду покарання.

Не сприяють виконанню покарань і посадові особи тих підприємств, на яких засуджені відбувають покарання. У разі неявки засудженого не в кожному випадку повідомлялися про такі факти органи пробації. Наприклад, один із засуджених упродовж двадцяти днів не з’являвся для відбування громадських робіт до селищної ради, тоді як сільрада повідомила про вказаний факт відділ пробації лише на двадцятий день.

Не в усіх районах та містах області з органами місцевого самоврядування погоджено перелік та види суспільно-корисних робіт.

За результатами перевірок на усунення порушень закону внесено 11 документів прокурорського реагування, йдеться у повідомленні.

На обліках уповноважених органів з питань пробації Кіровоградщини у 2017 році перебувало 360 осіб, засуджених до покарання у виді громадських робіт, упродовж 2018 року – 141 особа.