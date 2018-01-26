Олександрійська РДА підписала план шефства над військовими частинами на 2018 рік

Сьогодні, 26 січня, в Олександрійській районній державній адміністрації пройшла зустріч голови РДА Богдана Курупа з командуванням підшефних військових частин 2269 та 3006 Національної гвардії України – заступником командира в\ч 2269, полковником Юрієм Криндачем та заступником командира в\ч 3006, підполковником Геннадієм Поминальним.

Окрім присутніх, участь у нараді взяли також голова громадської ради при райдержадміністрації Олександр Голуб, керівник апарату РДА Олександр Лисенко, військовий комісар Олександрійського об’єднаного міського військового комісаріату Олександр Балабуха та інші посадовці, які відповідають за даний напрямок роботи.

Про це повідомляє прес-служба Олександрійської РДА.

Одним із основних питань, що обговорювалися під час зустрічі, було сприяння з боку районної адміністрації у забезпеченні соціальних та побутових потреб військовослужбовців, у результаті чого підписано План шефства над військовими частинами на 2018 рік.

Зазначимо, що шефство райдержадміністрацією над військовими частинами здійснюється відповідно до Указу Президента України №44 від 11 лютого 2016 року «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України».