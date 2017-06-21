Олександрійська районна державна адміністрація шукає спеціаліста у відділ ведення Державного реєстру виборців. Відповідне розпорядження голови РДА опубліковане на офіційному сайті органу державної влади, повідомляє Голос Громади.

До посадових обов’язків реєстратора відноситься забезпечення внесення та знищення записів реєстру про виборців, контроль коректності, перевірка та зміни персональних даних виборців. Щоправда, для участі в конкурсі на зайняття вакантної посади треба вища юридична освіта у сфері документознавства, державної служби не нижче освітньо-кваліфікаційного ступеня молодшого бакалавра або ж бакалавра та бажання працювати за 2000 гривень та надбавки за державну службу.

Варто відзначити, що посада заміщається безстроково, а конкурсантам не потрібно мати стаж роботи.

Для участі в конкурсі необхідно подати зазначені в умовах документи до Олександрійської РДА, що знаходиться за адресою вул. Шевченка 132 протягом 20 днів з дня оголошення конкурсу, тобто з 15 червня. Сам же конкурс відбудеться 7 липня.