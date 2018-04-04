Олександрійська РДА вийшла з засновників «Сільського вісника»

Відповідне розпорядження підписав вчора, 3 квітня, заступник голови Олександрійської РДА Юрій Коваль.

Згідно з розпорядженням, Олександрійська районна державна адміністрація Кіровоградської області виходить зі складу засновників КП «Редакція Олександрійської районної газети «Сільський вісник» з перетворенням редакції, членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання зі збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації.

Тобто, розпочався останній етап процесу перетворення комунальної газети «Сільський вісник» на новий суб’єкт господарювання, форму котрого оберуть вже самі працівники редакції.

Проте, у вже реорганізованої газети буде пріоритетне право на укладення договорів про висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади.