Олександрійська школа візьме участь у пілотному проекті Міністерства освіти і науки України

На сьогоднішній день в Україні вже створено 380 опорних шкіл. На Кіровоградщині налічується 67 таких шкіл та ще 180 їхніх філій. Відповідно до цих показників Кіровоградська, Львівська і Житомирська області очолюють загальнодержавний рейтинг.

Про це повідомляється на сайті Кіровоградської ОДА.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич відзначила нашу область серед кращих і за результатами створення умов для першокласників, які візьмуть участь у пілотному проекті Міністерства освіти і науки України “Новий державний стандарт початкової освіти”.

Цей проект передбачає зміни підходів до навчання і виховання. Загалом в проекті братимуть участь 100 шкіл – по 4 з кожного регіону.

Спеціально підготовлені вчителі, які брали участь у тренінгах, займатимуться з першокласниками за принципами дослідно-експериментальної діяльності. Для того, щоб реалізувати такий підхід, школи повинні придбати відповідне обладнання в експериментальні класи.

Вже з 1-го вересня цього року в рамках даного проекту розпочнуть навчання 2 перших класи загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів №15 міста Олександрії.