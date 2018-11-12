Олександрійська сімейна команда взяла участь у міжнародному марафоні. Враження учасника

Про прихильника бігу на супердовгі дистанції і постійного учасника різноманітних національних і міжнародних марафонських змагань олександрійця Олександра Жосана вже неодноразово розповідав «Голос Громади».

А нещодавно наш земляк взяв участь у традиційному міжнародному осінньому марафоні у Кишиневі. Втім, цього разу пан Олександр дещо відійшов від свого попереднього, суто індивідуального підходу до справи і заявив на ці престижні змагання цілу «команду», включивши до неї своїх близьких – сина Костянтина, 8-річну онуку Настю разом з її мамою Тетяною Жосан.

Ось така олександрійська «family team» у складі представників трьох поколінь однієї родини і взяла участь у міжнародному марафоні.

Передусім слід зазначити, що цей спортивний захід Кишинів проводить за традицією щорічно і його популярність дедалі зростає. Наприклад, минулого року у ньому взяли участь 17 тисяч бігунів, а нині учасників було вже 18 тисяч!

Для тих, хто ніколи не брав участі у подібних масових змаганнях, або не спостерігав за ними, маленька деталь: оскільки за правилами, у марафоні стартують одразу всі його учасники, то 18-тисячна колона бігунів лише стартову лінію перетинала протягом більш ніж 10 хвилин! Тобто голова колони вже стартувала, а її хвіст весь цей час ще тупцюється на місці, повільно просуваючись до старту.

А ще уявіть собі ось таке неймовірне скупчення людей на вулицях міста, де крім спортсменів, їхні численні групи підтримки, багатотисячні натовпи уболівальників і глядачів як місцевих, так і приїжджих. І всі неймовірно галасують, розмахують прапорцями, власними емоціями та енергетикою підбадьорюючи бігунів. Втім, далі нехай продовжить сам учасник О.Жосан:

«За традицією, що склалась, у змаганні брали участь не тільки досвідчені спортсмени, але також і ті, для кого марафон став першим випробуванням. Серед учасників були представники 50 держав світу: як європейських, так і з інших континентів – Америки і Африки. За словами організаторів, це понад 2000 іноземних спортсменів.

Учасникам були запропоновані 5 дистанцій на вибір: марафон (42 км 195 м), напівмарафон (21 км 0975 м), забіги на 5 км і 10 км, а також дистанція для новачків – Fun Run (1,5 км). Я, звісно, біг повний марафон, а наша Настя налаштовувалася подолати дистанцію 5 км.

Але правила забігу, враховуючи її вік, цього не дозволили, отож Насті довелося вдовольнитися півторакілометрівкою. Слід відзначити, організовано все було на належному рівні: суддівство, спецхарчування на дистанції, атрибутика, призи. Якість покриття траси, звісно, також була дуже високою, адже вона проходила по центральних вулицях молдовської столиці. Але рельєф виявився доволі складним: спуски і підйоми, що потребувало додаткових витрат енергії, а для декого взагалі стало серйозною перешкодою.

Справа у тому, що вперше в історії проведення Кишинівського марафону у ньому взяли участь спортсмени з обмеженими фізичними можливостями (візочники). Я бачив, що чимало таких спортсменів навіть прилетіли спеціально до Кишинева із західноєвропейських країн. І от, під час забігу ми побачили, як на одному з підйомів дівчину на візку тягне за руку молдовський спортсмен, допомагаючи таким чином подолати непосильний для неї відрізок.

Костя вирішив не залишатися осторонь і в подальшому ми з ним удвох також підтягували цю спортсменку на наступних підйомах. Всього з нашою допомогою вона проїхала десь 12-14 км. Як згодом з`ясувалося, візочниця виявилася майже землячкою – з Кривого Рогу і вона у підсумку на повному марафоні посіла перше місце у своїй категорії. Ну а ми, звісно, на цьому втратили якийсь час та все одно я власним результатом задоволений.

Можливо, у мене навіть було б якесь призове місце у моїй віковій категорії, але суддівство вирішило визначати переможця і призерів тільки в абсолютній першості. Ну і знову ж таки, пройти мимо і не подати руку допомоги людині, яка цього потребувала, ми не могли. Зате тепер приємно усвідомлювати, що ця спортсменка перемогла у деякій мірі і завдяки нам».

А на завершення додамо деякі відомості. Траса забігів пролягала по центральних вулицях Кишинева, а старт і фініш розмішувалися на Площі Великого Національного зібрання.

Переможцем IV Міжнародного кишинівського марафону став бігун з Кенії (Африка) Бенжамін Кіпроп Серем, який до того ж встановив рекорд траси: 42 км 195 м за 2 години 16 хвилин 38 секунд.

Участь в забігах взяли також 500 дітей. Візочники брали участь на дистанціях 10, 21 та 42 км.