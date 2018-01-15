Олександрійська “Солідарність” відзвітувала перед громадою

Минулими вихідними перед олександрійцями відзвітували депутати Олександрійської міської ради фракції “БПП “Солідарність” про свою діяльність протягом 2017 року.

Звітування відбувалося в приміщенні Олександрійського районного будинку культури та зібрало загалом 82 олександрійців, котрі завітали поспілкуватися з депутатами.

Повідомляє “БПП “Солідарність” на своїй сторінці у фейсбук.

Депутати розповіли про діяльність на своїх округах протягом 2017 року. Окрім цього повідомили про безпосередню роботу в комісіях та участь у сесіях Олександрійської міської ради, намагаються завжди допомагати своїм виборцям у вирішенні проблем. Так голова фракції Андрій Коломійцев повідомив, що протягом минулого року за зверненнями олександрійців було облаштовано шість дитячих майданчиків – гірки, гойдалки та каруселі. Поміж цього, за підтримки “БПП “Солідарність” було провдено чимало спортивних заходів в місті, таких як “Турнір сильних”, Велопробіг, легкоатлетичний крос, різноманітні змагання з різних видів спорту. Як зазначив під час свого звіту Андрій Коломійцев: “Не забували ми протягом року й про найменших олександрійців, для яких на своїх округах ми організовували новорічні ранки. Кожна дитина отримала солодкий подарунок від Діда Мороза.У співпраці зі спілкою «Захисники Кіровоградщини» ми організували новорічний ранок і для діток наших захисників. З нагоди відзначення Дня захисту дітей для малечі були проведенівеселі свята, по завершенні яких дітлахи отримали подарунки. Не залишилися поза увагою й діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які нині перебувають в закладах інтернатного типу та в дитячих будинках. Цього року до мене звернулася керівник Пантаївського КНДЗ «Спеціальний дитячий будинок», який ми також часто навідуємо, з проханням допомогти у придбанні дров на зиму задля опалення приміщення дитбудинку. Це питання ми оперативно змогли вирішити, тож діточки не будуть цієї зими мерзнути. Для вихованців зазначених закладів мною було передано корисну дитячу літературу, якої інколи конче не вистачає в закладах. Намагаємося завжди діток вітати зі святами та дарувати їм необхідні подарунки. Ми вже декілька років співпрацюємо з місцевою благодійною організацією «Шлях до життя», яка допомагає нам реалізовувати цю ініціативу”.

Нагадаємо, що за підтримки А.Коломійцева у співпраці із зазначеною благодійною організацією в місті двічі на рік проходить акція з озеленення прибудинкових територій. Усі бажаючі мають нагоду безкоштовно отримати саджанці дерев. Окрім цього для олександрійців також кожного року проводяться акції з безкоштовного тестування на виявлення захворювання гепатиту “С” та ВІЛ Снід.

Особлива увага приділяється допомозі учасникам АТО, переселенцям, надання матеріальної допомоги тяжкохворим.

Після звітування депутати відповідали на запитання олександрійців. Серед найбльш гаряче обговорюваних – питання скасування безкоштовного харчування учням 1-4 класів, законність перебування секретаря Олександрійської міськради О. Богоявленської та керуючого справами виконавчого комітету Олександрійської міськради В.Чеботарьова, котрих визнано винними у порушенні Закону «Про доступ до публічної інформації»; визнання судом незаконним рішення Олександрійського виконкому щодо підняття тарифів на послуги, що надає КП “Житлогосп” та ін.