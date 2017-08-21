Олександрійська центральна районна лікарня підготувалася до зимового періоду

Про те, як Олександрійська центральна районна лікарня готується до зимового періоду кореспондентам Голосу Громади розповіла заступник головного лікаря Прошина Т.Г.

Дотримання всіх вимог у харчуванні є досить важливою складовою одужання хворих. Наразі держава виділяє кошти, але їх на все не вистачає. Тому лікарні налагоджують контакти з місцевими підприємцями, які допомагають на благодійних засадах. В свою чергу, підприємці допомагають у закупівлі продуктів харчування для лікарні, побутової техніки та кухонного інвентарю.

На сьогодні лікарня вже отримала 2,5 т ячменю, овочі, м’ясо, сало, рибу та олію.

Завдяки допомозі підприємців, лікарня має змогу урізноманітнити меню для хворих. Двічі на тиждень вони отримують м’ясо, двічі – рибу. До того ж кожного дня хворі отримують печиво, масло, а інваліди, ветерани та учасники АТО додатково отримують сік і згущене молоко.

Аби пацієнти відчували себе як вдома, кухарі власноруч консервують овочі, томатний сік, компоти. А для свіжого компоту вони заготовляють сушку.

Повноцінно підготуватися до зими ЦРЛ допомагає Олександрійська райдержадміністрація. Цьогоріч РДА виділила кошти на закупівлю овочів. Окремо лікарня висловлює подяку за надану допомогу керівникам підприємств Олександрійщини: В. Мірошніченку – ТОВ «Агродар-ЛТД», В. Кузьменку – ПАТ «Шарівське», О. Валькевичу – ФГ «Південне», О. Ткачу – ТОВ «Комінтерн-Агро», М. Муленку – ФГ «Олександрівське», М. Гончаренку – СВК ім. Фрунзе. А також – ТОВ «Колос» – О. Замковий та ТОВ «УкрАгроКом» – П. Фесюк.