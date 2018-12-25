Олександрійська ялинка бере участь у новорічному конкурсі краси “Міс Ялинка 2018” (ФОТО)

Завтра, 26 грудня, розпочинається новорічний конкурс «Міс Ялинка-2018»
Всі охочі можуть віддати свій голос за найгарнішу зелену красуню, яка припалася до душі.
У переліку номінанток є і головна ялинка Олександрії.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Укрінформ у Facebook.
Ознайомитися з усіма конкурсантками можна за даним посиланням.
Підтримати вподобану новорічну красуню можна на наступній сторінці.
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