Олександрійська ялинка бере участь у новорічному конкурсі краси “Міс Ялинка 2018” (ФОТО)

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Завтра, 26 грудня, розпочинається новорічний конкурс «Міс Ялинка-2018»

Всі охочі можуть віддати свій голос за найгарнішу зелену красуню, яка припалася до душі.

У переліку номінанток є і головна ялинка Олександрії.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Укрінформ у Facebook.

Ознайомитися з усіма конкурсантками можна за даним посиланням.

Підтримати вподобану новорічну красуню можна на наступній сторінці.

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