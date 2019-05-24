Олександрійське «Джерело» поезії б`є вже три десятиліття

Олександрійський літературно-мистецький клуб «Джерело» відзначив 30-річчя свого творчого життя, повідомляє «Голос Громади».

З нагоди круглої дати в Олександрійській центральній міській бібліотеці відбувся урочистий захід за участі поетичної спільноти «Джерела» та численних гостей. Митців привітали також міський голова Степан Цапюк і відомий художник нашого краю Олександр Охапкін.

Клуб підійшов до цього часового рубежу не з порожніми руками: власне, головним приводом зібрання була презентація нової збірки віршів «джерельних» митців Олександрійщини. Втім, назвати просто збіркою це видання буде занадто приземлено: об`ємистий альманах на 485 сторінок зібрав у собі все найкраще, що було створено за три десятиліття – поетичні та прозові твори 66-ти авторів Олександрійщини.

Голова об`єднання «Джерело», настоятель храму Олександра Невського Анатолій Шанько і ведучі заходу, працівники бібліотеки розпочали презентацію з екскурсу в історію клубу, згадавши різні його часи – періоди підйомів, і тимчасових кризових занепадів. Але в усі часи творчих особистостей не бракувало і це підтверджує поетичне надбання «Джерела»: його нинішнє видання творів – вже п`яте за рахунком. Далі Анатолій Штанько, який свого часу разом з однодумцями стояв біля витоків «Джерела» та присутні в залі пригадали поіменно цілу плеяду видатних творчих особистостей нашого краю – активних учасників клубу. На екрані демонструвалися слайди з портретами відомих поетів Олександрійщини і звучали їхні вірші: Володимир Дерусов, Іван Шаповалов, Віктор Ненько, Світлана Зв`ягінцева, Валентин Жахалов, Руслан Юшкевич, Кузьма Повелько, Олексій Некрасов, Сергій Полулях, Микола Колядов, В`ячеслав Колесников, Юрій Жигалкін, Тамара Аноко, Вікторія Немолот та інші (хай вибачають за приведений тут неповний перелік інші поети, адже як було сказано, лише найдостойніших з достойних збірка поезій налічує понад 60 – і маститих, і молодих митців).

Крім поезій, у залі бібліотеки звучали пісні: Ю.Жигалкін на власні вірші виконав пісні у гітарному супроводі, а олександрійський вокаліст Володимир Григориченко запропонував увазі слухачів також авторсько-композиторські номери на вірші А.Штанька.

Цей літературно-мистецький захід тривав не одну годину. Але з усього було видно, що його учасники – люди тут не випадкові і тому ніхто з них не нудьгував. Як сказала одна з олександрійських поетес, бібліотека – це те місце, яке завжди об`єднувало поетичних особистостей нашого міста в єдину спільноту і це просто чудово.

Ну а стосовно збірки віршів цієї спільноти – вона дуже гідна уваги: у ній зібрані справжні перлини художнього слова і талант їхніх авторів тут ллється джерелом…